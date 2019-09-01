غرفة إدارة مخاطرالكوارث: على أثر الإعتداءات الإسرائيلية غرفة العمليات مفعلة وبجهوزية تامة

أعلنت الغرفة الوطنية لإدارة مخاطرالكوارث أنه "على أثر الإعتداءات الإسرائيلية الحاصلة على الحدود الجنوبية قام ​اللواء​ الركن ​محمود الأسمر​ أمين عام ​المجلس الأعلى للدفاع​ بصفته رئيسا للجنة الوطنية للكوارث والازمات، بتفعيل غرفة العمليات المركزية في ​رئاسة مجلس الوزراء​ من خلال وحدة إدارة الكوارث في ​السراي الحكومي​ في تمام الساعة 5:45 من بعد ظهر الأحد 1 ايلول 2019 لمواكبة تداعيات الحدث وتم ربط السراي بالوزارات وغرف عمليات ​الأجهزة الأمنية​ لمتابعة الأحداث الجارية".

وأشارت الغرفة في بيان لها الى أنه "ما زالت غرفة العمليات مفعلة وبجهوزية تامة حتى حينه".

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