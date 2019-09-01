أشار النائب السابق لرئيس ​مجلس النواب​ ​فريد مكاري​ في تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى أنه "​رد حزب الله​، وقصفت ​اسرائيل​، ودولتنا "القوية" تتفرج، وآخر من يعلم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكاري: حزب الله رد وإسرائيل قصفت ودولتنا آخر من يعلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.