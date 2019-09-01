سمح وزير الاقتصاد والتجارة ​منصور بطيش​ بإعادة التداول بسلعة اللبنة التي تحمل العلامة التجارية "​المرج​" من إنتاج شركة "فريسكو- ​زغرتا​"، بعد أن أثبتت التحاليل المخبرية مطابقة العينات ​الجديدة​ للبنة من الشركة المذكورة للمواصفات المطلوبة. وتم إبلاغ الوزارات والجهات المعنية بالقرار.

وفي هذا الإطار ذكر بطيش "كل المعنيين ب​الأمن​ الغذائي للمواطنين وصحتهم بضرورة الالتزام بالمعايير والقوانين والأنظمة المعمول بها"، مؤكدا أن "​وزارة الاقتصاد والتجارة​ حاضرة للاجابة على أي استفسار أو توضيح، فهدفنا تجنب وقوع التجاوزات والأخطاء، ولكننا، في الوقت نفسه، لن نتهاون مع أي مخالفة للقوانين أو غش للمواطنين".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الاقتصاد سمحت بإعادة التداول بأحد أصناف اللبنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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