درويش: لبنان يد واحد بمواجهة أي اعتداء خارجي

أكد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب ​علي درويش​ أنه "‏بعد الاعتداءات الاسرائيلية الغاشمة والمتكررة على السيادة ال​لبنان​ية، والتطورات الميدانية التي تحصل، يقف لبنان بكل مكوناته، يدا واحدة بمواجهة أي اعتداء خارجي، متمسكا ب​البيان الوزاري​ و​الدستور اللبناني​، وبحقه في الدفاع عن نفسه وفي حماية أرضه وشعبه".

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