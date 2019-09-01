علماء جبل عامل: عملية المقاومة تثبيت لحق لبنان في حماية شعبه وأرضه

هنأ تجمع ​علماء جبل عامل​ "​المقاومة​ الإسلامية، قيادة ومجاهدين، على العملية البطولية، التي نفذها المجاهدون، ردا على التمادي الاسرائيلي في عدوانه وغيه".

وفي بيان له، نوه التجمع بـ"هذه العملية التي تأتي تثبيتا لحق ​لبنان​ في حماية شعبه وأرضه، وإرساء لمعادلة الردع في وجه العدو الصهيوني".

وأكد أن "قوة لبنان في مقاومته وشعبه وجيشه الباسل، وما حصل اليوم، هو تأكيد على المعادلة الثلاثية الذهبية".

ووجه "كبير الشكر والامتنان، للمجاهدين المرابطين على الثغور، الذين صنعوا هذا النصر والمجد للبنان واللبنانيين"، مؤكدا أن "المقاومة حاضرة للدفاع عن شعبها وبلدها، مهما غلت التضحيات"، محذرا العدو من "القيام بأية حماقة تكون كارثية عليه، وعلى كيانه المصطنع".

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