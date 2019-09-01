صحناوي: الاعتداء الاسرائيلي الاخير وبيان الخارجية التركية يتشابهان

اشار عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​نقولا صحناوي​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى أن "الاعتداء الاسرائيلي الاخير وبيان ​وزارة الخارجية التركية​ يتشابهان في النهج العدائي وإرادة الهيمنة ولكل معتدٍ نقول النتيجة واحدة روح النضال و​المقاومة​ في لبنان ستخرج كل محتل وتتفوق على كل الجيوش،فيبقى لبنان الكبير"اكبر من ان يبلع،واصغر من ان يقسم"



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