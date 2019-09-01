لفت رئيس ​حركة الاستقلال​ النائب ميشال معوّض الى انه "لن أتمكنّ من المشاركة في قداس ​شهداء المقاومة​ اللبنانية شخصيًا لارتباطي بموعد سفر، لكن الوزيرة نائلة معوض ستشارك وهي طبعًا تمثلنا جميعًا. وأنا سأشارك ب​الصلاة​، من حيث أنا، لراحة أنفس الشهداء وفي طليعتهم الرئيسان الشهيدان بشير الجميّل و​رينه معوض​"، مضيفا:"على الرغم من أنني لم اتلقّ دعوة للمشاركة في القداس إلا قبل أقل من 48 ساعة من المناسبة، لكنني اعتبر الذكرى أسمى برمزيّتها من الشكليات وحتى من الرسائل السياسية الضيقة".

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كانت هذه تفاصيل خبر معوّض: ذكرى الشهداء أسمى من الشكليات والرسائل السياسية الضيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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