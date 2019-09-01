قرقاش: قلوبنا مع اللبنانيين الذين عانوا من انفراد القرار وتداعياته

أكد وزير ​​الدولة​​ للشؤون الخارجية الإماراتي ​​أنور قرقاش​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى ان "قلوبنا مع ​لبنان​ واللبنانيين هذا المساء، فطالما عانوا من انفراد القرار وتداعياته، والمنطق أن قرار الحرب والسلام والإستقرار يجب أن يكون قرار الدولة ويعبر عن مصالحها الوطنية وسلامة مواطنيها في المقام الأول".

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