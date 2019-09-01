ظريف: سنبحث مع لافروف اعتداءات إسرائيل في المنطقة

أكد وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ عقب وصوله الى العاصمة الروسية ​موسكو​ لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي ​سيرغي لافروف​ أنه "يعتزم ولافروف بحث إجراءات ​إسرائيل​ العدائية".

وأوضح ظريف في تصريح للصحفيين لدى وصوله الى موسكو أنه "بالإضافة إلى القضايا الثنائية، سنناقش أيضا القضايا الإقليمية، بما فيها ​سوريا​ فنحن على أعتاب اجتماع ​أستانا​ وهناك حاجة لتنسيق المواقف، والأزمة اليمنية والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة إضافة إلى التطورات في ​أفغانستان​".

وأشار الى "أننا سنضع أصدقاءنا الروس في صورة آخر التطورات الخاصة ب​الاتفاق النووي​ ومباحثاتي في ​فرنسا​"، لافتاً الى أنه "لدينا مواقف مشتركة مع ​روسيا​ و​الصين​ بشأن الاتفاق النووي والعديد من التطورات في ​العالم​ ومن الضروري متابعة المشاورات".

وأشار ظريف إلى أن ​الحكومة الروسية​ "وقفت إلى جانب إيران في المراحل الصعبة".

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