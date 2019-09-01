عبّرت مصادر دبلوماسيّة رفيعة المستوى عن استيائها الشديد والبالغ من بيان الخارجيّة التركيّة، الّذي هاجم رئيس الجمهوريّة العماد ​ميشال عون​ واتّهمه اتّهامات باطلة وسيّئة وبعيدة كل البعد عن الواقع مزوّرًا الحقيقة ومحرّفًا للحقبة التاريخيّة السيّئة والمشؤومة الّتي حكم إبّانها العثمانيّون ​لبنان​ والمنطقة بالظلم والجور والتنكيل باللبنانيين، وكشفت هذه المصادر عبر "النشرة" أن تحرّكًا قريبًا مرتقبًا للخارجيّة اللبنانيّة سيكون في القريب العاجل في هذا الاطار.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر دبلوماسيّة رفيعة المستوى أكدت للنشرة استيائها الشديد من بيان الخارجيّة التركيّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.