الحريري يطالب واشنطن وباريس التدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي

تابع رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ تطورات الأوضاع في الجنوب، وأجرى اتصالين هاتفيين بكل من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون طالبا تدخل الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمجتمع الدولي في مواجهة تطور الاوضاع على الحدود الجنوبية، ووقف التصعيد الإسرائيلي.

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