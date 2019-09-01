خارجية البحرين تدعو جميع مواطنيها في لبنان إلى ضرورة المغادرة فورا

دعت ​وزارة الخارجية البحرينية​ جميع مواطنيها في ​لبنان​ إلى ضرورة المغادرة فورا. من جهته رأى وزير الخارجية البحريني أن "اعتداء دولة على أخرى شيء يحرمه القانون الدولي ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها و تعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها".

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