سي إن إن: تسهيلات إيرانية لحملة جواز سفر قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن مصدر بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية القطرية، الأحد، تقديم إيران لتسهيلات في الحصول على التأشيرات لحملة جواز السفر القطري - بحسب سي إن إن عربية.

ونقلت وزارة الخارجية القطرية في بيان على لسان المصدر الذي لم تسمه قوله: "السلطات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية قررت منح حملة جوازات السفر القطرية تأشيرات سياحية لدى وصولهم إلى المطارات الإيرانية".

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وأضاف المصدر وفقا لبيان الخارجية القطرية: "بإمكان المواطنين القطريين الحصول على تأشيرة دخول لسفرة واحدة أو متعددة السفرات من قبل سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدوحة، وذلك لتجنب التأخير أحياناً بمطار الوصول إن وجد تزاحم للمسافرين لدى مكتب التأشيرات بالمطار".

ويذكر أن لولوة الخاطر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، أوضحت في مقابلة سابقة لها طبيعة العلاقات التي تجمع بين بلدها وإيران، وذلك وسط الانتقادات التي وجهت للدوحة من قبل دول خليجية لتحفظها على البيان الختامي للقمم العربية شديد اللهجة صوب إيران، في يونيو/ حزيران الماضي.

جاء ذلك في مقابلة للخاطر عل قناة الجزيرة القطرية، حيث قالت حينها: "علاقة دولة قطر بإيران هي علاقة قائمة على الحقائق، وهذه النقطة هي نقطة مهمة، هناك حقائق جغرافية لا يمكن أن نتجاوزها هناك حقيقة أننا نشترك معهم في أكبر حقل للغاز في العالم بأكمله، لا يمكن أن نتجاوز هذه الحقيقة.."