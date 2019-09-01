مسؤول أمنى أمريكى كبير: إطلاق النار الجماعي تهديد للأمن الداخلى

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - ( د ب أ):
قال القائم بأعمال وزارة الأمن الداخلى الأمريكية كيفين ماكالينان، إن أعمال إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة الأمريكية تمثل تهديدا مطلقا للأمن الداخلي الأمريكى الذي يحظى باهتمام متزايد داخل دوائر الحكومة الاتحادية.
ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن كيفن ماكالينان قوله في برنامج "هذا الأسبوع" الذى بثته اليوم الأحد قناة " إيه بى سى " بعد يوم واحد من قيام مسلح في تكساس أمس بقتل سبعة أشخاص وجرح 21 آخرين على الأقل "إنها ( أى عمليات إطلاق النار الجماعية ) بالتأكيد تهديد للأمن الداخلي" وأن مطلقى النار على نحو جماعى " هم في إستراتيجيتنا ونهجنا لمكافحة الإرهاب وأن الإرهاب الداخلي هو بؤرة خط المواجهة الأول لنا."
وأوضح ماكالينان أنه منذ أبريل الماضى " أنشأت الوزارة مكتبا جديدا يستهدف منع العنف والإرهاب، مع تركيز واضح وتوازن على الإرهاب الداخلي - بما في ذلك التطرف العنيف عنصرى الدوافع ".
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