بالصور- إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية في منفذ أرقين بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

أحبط رجال الجمارك باللجنة الثانية، بمنفذ أرقين البري جنوب أسوان، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، بحيازة راكب سوداني الجنسية.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الأتوبيسات المتوجهة إلى الخرطوم، اشتبه محمود عابد مأمور جمارك، في الراكب "م. ع." 32 سنة، سوداني الجنسية، بعد أن ظهرت عليه علامات القلق والاضطرابات عند طلب إنزال الأمتعة الشخصيه الخاصه به.

وقرر محمد مكي مدير الجمرك، تشكيل لجنة من محمود رفعت وحسين عبداللاه وعلي عبداللطيف مأموري الجمرك لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية فتبين وجود عدد 220 علبة دواء مخبأة بين طيات الملابس، داخل أمتعته الشخصية.