قذاف الدم :السماح لأنصار الفاتح الاحتفال بذكرى الثورة مؤشر ايجابي تجاه بناء الدولة

قال أحمد قذاف الدم منسق العلاقات الليبية المصرية الأسبق ورئيس جبهة النضال السياسي، إن الموقف الإيجابي الذي إتخذته حكومة السيد السراج من خلال السماح لأنصار ثورة الفاتح بالإحتفال بالذكرى الخمسين وحمل الراية الخضراء وممارسة حقهم في التعبير ،مؤشر سيعطي أملاً في خطوات جاده لبناء الثقه وتصحيح الأخطاء والإعتراف

بأن الوطن للجميع.



وتابع قذاف الدم،:ورغــم إدراكنــا لأسباب هذه الخطوه "إلا أننا سنواجه الخطوات الإيجابية بخطوه مثلها والسلبيه بعشر خطوات ونؤكد بأن معارضتنا ليست لأشخاص وإنما علي سلوك يخدم الوطن والمواطن".



وأضاف أن السماح بالحراك السلمي سيجنبنا بالتأكيد إستخدام وسائل تزيد

من النزيف والفرقه وتطيل عمر المتاهه التي وقعنا فيها جميعاً وأصبحنا ننفذ دون أن ندري مخطط إغراق الوطن وتنفيذ أجندات خارجية لا يهمها من يسقط هنا أو هناك ولن يحترم أياً منا يبيع وطنه أو يساوم عليه بمصلحة شخصية .



وأختتم: تعالوا إلي كلمة سواء لنسترد الثقة بأنفسنا وجماهير شعبنا وإحترام العالم وطن جديد فيه متسع للجميع ونطوي هذه الصفحة البائسه من تاريخنا.

