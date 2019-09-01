رئيس الجمهورية يستقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة

استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأحد 1-9-2019 في قصر السلام ببغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.
وأكد سيادته أهمية دور المنظمة وجهودها في دعم العملية الديمقراطية بالبلاد، مشيرا الى ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لمساندة العراق بدوره المحوري في تخفيف حدة التوتر بالمنطقة، وترسيخالأمن والسلم الدوليين، مشددا على أن العراقيين يتطلعون الى مرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار والازدهار.
من جانبها، جددت بلاسخارت دعم المنظمة الدولية للعراق في المجالات المختلفة، والاستمرار بتقديم المشورة والمساعدة، وتأمين عودة النازحين إلى ديارهم.
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