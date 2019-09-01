إغلاق مطار العاصمة الليبية

تعطل مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية بعد إغلاقه، مساء السبت، بعد سقوط قذائف صاروحية عليه مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتسجيل خسائر مادية، بحسب مصادر متطابقة. وقالت وداد أبو نيران، مسؤولة الإعلام والتواصل بوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمس، إن "4 مواطنين أصيبوا من بينهم 3 حجاج دخلوا إلى مستشفى معيتيقة المركزي بعد تزامن وصول طائرة تحمل الحجاج إلى المطار مع القصف". بدوره، أكد لطفي الطبيب، مدير عام مطار معيتيقة الدولي، إغلاق المطار وتسجيل أضرار مادية مختلفة. وأضاف أن "المطار مغلق حتى إشعار آخر، في انتظار تعليمات الطيران المدني لإعادة فتحه". ووفقا لمدير المطار، فقد "تسبب سقوط القذائف في إصابة طائرة من نوع إيرباص (330) تابعة للخطوط الليبية بشظايا وخرجت عن الخدمة، إلى جانب إصابة موقف السيارات وأرضية المطار بقذيفة". ويقع مطار معيتيقة الدولي داخل قاعدة جوّية وهو يُستخدم بديلاً لمطار طرابلس الدولي المتوقّف عن العمل منذ 2014. وتقتصر الرّحلات الجوّية المدنيّة في البلاد على شركات طيران ليبيّة تُسيّر رحلات داخليّة وخارجيّة منتظمة مع بعض الدول مثل: تونس والأردن ومصر وتركيا. وجدد الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة في مناسبات عديدة، إدانة الضربات المتكررة التي تستهدف مطار معيتيقة، مؤكدا أن استمرار استهدافه قد يرقى إلى "جريمة حرب". وتسبّبت المعارك بين القوات الموالية لحكومة الوفاق وتلك الموالية للمشير حفتر ودخلت شهرها الخامس بسقوط نحو 1093 قتيلا وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، بينما قارب عدد النازحين 120 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.

قيادات ميليشيات الوفاق الوطني

01 جماعة "الزاوية"

02 سرية "الفاروق" يرأسها محمود بن رجب

03 سرية "النصر" يقودها وليد خماج

04 سرية "السلعة" بزعامة عثمان اللهب