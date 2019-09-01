ميليشيا حزب الله تزرع إرهاب إيران من لبنان إلى اليمن

أجندة مذهبية
أسست إيران ميليشيا حزب الله في لبنان عام 1982، ليصبح الوكيل العسكري الأبرز لها في منطقة الشرق الأوسط. فبالإضافة إلى سيطرة الميليشيا على القرار اللبناني بتهديد السلاح، فإنها تورطت في أعمال إرهابية في لبنان والعديد من الدول.
وقد قدم الحزب أوراق الاعتماد الإرهابي فور تأسيسه عبر تورطه في خطف 96 أجنبيا في لبنان عام 1982، من بينهم 25 أميركيا، فيما عرف بأزمة الرهائن التي ظلت 10 سنوات.
الأجندة المذهبية التي أسست لها إيران في هذه الميليشيا سمح لها بالانتشار في العراق وسورية والبحرين، كما يقول موقع Lobelog، وتطور الحزب الإيراني في لبنان إلى شبكة بديلة واسعة تغني طهران عن الدخول في الحروب واستخدام منهج الحرب بالوكالة، حيث ظهرت منه كتائب حزب الله، بالإضافة إلى أنه يوفر بدائل غير مباشرة لإيران مثل الحوثيين، وذلك بدعم عملي ومالي.
ميليشيات سورية
تمتلك إيران أكثر من 50 ميليشيا مسلحة في سورية تحت العديد من المسميات ذات البعد الطائفي. وإلى جانب الذراع الرئيسية حزب الله، شاركت في الحرب السورية كتائب منضوية تحت راية الحشد الشعبي العراقي، أبرزها لواء أبوالفضل العباس وكتائب الإمام علي وكتائب حزب الله النجباء و»كتائب سيد الشهداء» و»حركة الأبدال». ويضاف إلى ذلك ميليشيا تدعى «الفاطميون» من أفغانستان و»الزينبيون» من باكستان.
جماعة الحوثي
تأسست الميليشيا تحت اسم «جماعة أنصار الله» عام 1992، وبدأت نشاطا عسكريا مسلحا منذ عام 2004 بالدخول في 6 حروب ضد الجيش اليمني حتى عام 2010.
ووجدت إيران في الحوثيين منذ زمن بعيد أداة قوية لتنفيذ مشروعها في اليمن، فأمدتهم بالسلاح، حتى استطاعوا استغلال الوضع الأمني الهش عام 2014، ونفذوا انقلابا على السلطة الشرعية المنتخبة، لتدخل البلاد في دوامة من العنف.
وبطلب من الحكومة اليمنية، انطلقت عمليات قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في أبريل عام 2015 من أجل دحر التمرد، بعد ما استنفدت المساعي السياسية.
ويقول الموقع، إن الدعم اللوجستي الذي تقدمه إيران إلى أحزابها في لبنان وسورية واليمن بات من الدروس المعروفة، حيث إن هذه الميليشيات الإرهابية باتت قادرة على صناعة أي شيء من المواد الخام التي تصلها من طهران. وفي حال تخلت إيران عن هذه الميليشيات، فإنها ستستمر في القتال لأنها في النهاية تحكمها أيديولوجية واحدة تتمثل في الإرهاب الطائفي التي غسلت به إيران أدمغة العرب الموالين لها.
أبرز أذرع إيران الإرهابية وتواريخ تأسيسها
حزب الله اللبناني 1982
حزب الله العراقي 2006
عصائب أهل الحق 2006
«الحشد الشعبي» في العراق 2014
الميليشيات الإيرانية في سورية 2011
ميليشيا الحوثي الإيرانية 1992
سرايا المختار- البحرين 2011
سرايا الأشتر- البحرين 2012
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