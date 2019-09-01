رصد الناقلة الإيرانية قرب سواحل سورية

ولم تحدد السفينة، التي تحمل نحو 2.1 مليون برميل نفط بقيمة 130 مليون دولار، وجهتها قبل ذلك، فيما تعهدت إيران بعد إرسال شحنة السفينة إلى سورية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت سابقا فرض عقوبات على الناقلة، التي تعتبر ملكية محظورة وفقا لقرار تنفيذي يستهدف الإرهابيين، وأولئك الذين يدعمون الإرهابيين أو الأعمال الإرهابية». وأضاف البيان أن قبطان الناقلة أخيليش كومار مستهدف أيضا بهذه العقوبات.
وأوقفت أدريان داريا 1 التي كانت تحمل اسم جريس 1، في الرابع من يوليو قبالة جبل طارق.
وفي 18 أغسطس، سمح لها بالإبحار على الرغم من تدخل الولايات المتحدة لمنع ذلك، وقالت سلطات جبل طارق إن طهران تعهدت بعدم إرسال براميل النفط تلك إلى سورية.
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