السيسي لأمير الكويت: أمن الخليج ومصر واحد

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، خلال لقائه بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن أمن الكويت والخليج من أمن مصر، صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وشدد الرئيس السيسي خلال لقاء القمة مع أمير دولة الكويت، وذلك في ثاني أيام زيارته للكويت، اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع مصر والكويت، وتقدير مصر على المستويين الرسمي والشعبي لمواقف الكويت الداعمة لإرادة الشعب المصري، وجهوده التنموية، حيث عقد الزعيمان جلسة مباحثات ثنائية، لبحث أوجه التعاون الثنائي، إضافة إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وعقد السيسي جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، على هامش زيارته إلى الكويت التي اختتمت أمس .