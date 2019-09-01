اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وطالبان

أعلن المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد أمس، أن الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية أوشكتا أن تتوصلا لاتفاق لإنهاء 18 عاما من النزاع، وذلك قبيل زيارة يجريها لكابول، حيث يلتقي مسؤولين أفغان.

ويأتي التقدم في ختام جولة من محادثات السلام، بينما شنّت طالبان هجوما من عدة اتجاهات على مدينة قندوز في شمال أفغانستان ووسط تصاعد العنف في ولاية مجاورة.

وكتب خليل زاد على «تويتر»: «نحن على وشك إبرام اتفاق من شأنه أن يخفض العنف ويفتح الباب للأفغان من أجل الجلوس معا للتفاوض على سلام دائم».

وجاءت تصريحاته بعد ساعات فقط من إعلان قوات الأمن الأفغانية أنها طردت مقاتلي حركة طالبان من قندوز، التي شنوا هجوما واسعا عليها في محاولة لاستعادة السيطرة عليها، في تكرار لما حصل عام 2015.

ونجحت القوات الأفغانية مدعومة بغطاء جوي أفغاني وأميركي في منع سقوط المدينة وطرد عناصر طالبان، لكن العملية أسفرت عن مقتل 20 جنديا وخمسة مدنيين.