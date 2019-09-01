عريقات: تصريحات نتنياهو خطر على النظام الدولي

وأكد عريقات في تصريح له، أمس، أن إعلان السيادة على جميع المستوطنات لن يغير شيئا على أرض الواقع، حيث إن الضفة الغربية أرض محتلة، وقال: إن هيمنة القوة لا تخلق قانونا ولا تنظم حقوق السيادة، فالمسؤول الوحيد عن ذلك هو الأمم المتحدة والشرعية الدولية التي تعد الضم غير قانوني والاستيطان جريمة حرب.
وأوضح أن تصريح نتنياهو العلني لضم جميع المستوطنات لا يشكل خطرا وتهديدا على الشعب الفلسطيني وحده فحسب، بل هو خطر على المنظومة الدولية برمتها، وهو إنذار صريح للمجتمع الدولي باستباحة القانون الدولي الذي يَعدُّ عملية الضم والاستيلاء على أراضي الآخرين بالقوة عملا غير قانوني.
كانت هذه تفاصيل خبر عريقات: تصريحات نتنياهو
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