لحج (الاتحاد) أفشلت أجهزة الأمن في الضالع، جنوب اليمن، محاولة تسلل عدد من المهاجرين غير الشرعيين، القادمين من القرن الأفريقي باتجاه مناطق محررة في المحافظة. وأفاد مصدر أمني، أن قوات الأمن ضبطت عدداً من الأفارقة في أحد الأودية النائية بمديرية الشعيب بالضالع، مشيراً إلى أن العناصر المضبوطة كانت قادمة من مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية. وأكد المصدر أن دورية أمنية تمكنت من رصد تحركات المهاجرين غير الشرعيين في وادي هجنة القريب من وادي بناء في الضالع، كانوا في طريقهم صوب مناطق مجهولة، موضحاً أن القوات اشتبهت بالأفارقة، وقامت بنقلهم إلى أحد المراكز الأمنية للتحقيق معهم، ومعرفة حقيقة تواجدهم في المناطق القريبة من المواجهات العسكرية. وأضاف أن ميليشيات الحوثي لجأت خلال الفترات الماضية إلى استغلال المهاجرين، لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية في زرع العبوات الناسفة والمتفجرات بالقرب من المواقع العسكرية للمقاومة وبالمدن المحررة، من أجل نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال متسللين أفارقة في الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.