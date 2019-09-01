تونس: انطلاق الحملة الانتخابية لـ «الرئاسة» اليوم

ساسي جبيل (تونس)

تنطلق اليوم الحملة الانتخابية للمترشحين في الانتخابات الرئاسية في تونس، والمزمع إجراؤها يوم 15 سبتمبر الجاري على أن تنتهي الحملات النهائية يوم 13 من الشهر الجاري. ويتنافس في الانتخابات 26 مترشحاً، وفق ما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وفي هذا السياق، كانت مؤسسة التلفزيون الرسمي قد أجرت مساء السبت، بالاشتراك مع هيئة الانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، قرعة حصص المناظرات بين المترشحين للانتخابات الرئاسية، وتقسيم المترشحين إلى 3 مجموعات، على أن يتم بث مناظرات المتنافسين طيلة 3 أيام وهي أيام 7 و8 و9 سبتمبر الجاري.

وتتكون المجموعة الاولى ليوم 7 سبتمبر من عمر منصور ومحمد عبو وعبير موسي وناجي جلول والمهدي جمعة ونبيل القروي والمنصف المرزوقي وعبيد البريكي وعبد الفتاح مورو، في حين تتكون المجموعة الثانية (8 سبتمبر) من المنجي الرحوي والياس الفخفاخ والهاشمي الحامدي وعبد الكريم الزبيدي ومحمد الصغير النوري وحمادي الجبالي ولطفي المرايحي وحاتم بولبيار ومحسن مرزوق، مقابل تكوين المجموعة الثالثة (ليوم 9 سبتمبر) من قيس سعيد وسليم الرياحي والصافي سعيد وحمة الهمامي وسيف الدين مخلوف وسعيد العايدي وسلمى اللومي ويوسف الشاهد.

ومن جانب آخر، أعربت رئيسة الحزب الدستوري الحر المترشحة للانتخابات الرئاسية عبير موسي، أمس الأحد، عن امتعاضها ومعارضتها إسناد المترشحين للسباق الرئاسي يوسف الشاهد ومحسن مرزوق وعبد الفتاح مورو امتياز اختيار يوم المناظرة التي ستجرى بين المترشحين على التلفزيون الرسمي.