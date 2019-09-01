أميركا تعبر عن قلقها من التوتر المتزايد على حدود لبنان الجنوبية

عبرت الحكومة الأميركية، اليوم الأحد، عن قلقها من التوتر المتزايد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية مؤكدة دعمها لإسرائيل كما حذرت ميليشيات حزب الله المدعومة من إيران من قيامها بتصرفات تهدد أمن لبنان.

وكان مكتب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ذكر في وقت سابق أن الحريري اتصل بوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأحد عقب تبادل النيران بين إسرائيل وميليشيات حزب الله المدعومة من إيران على الحدود اللبنانية.

وأحجم مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية عن التطرق إلى أي نقاشات دبلوماسية لكنه قال "نحن على دراية بتلك التقارير ونشعر بقلق بشأن التوتر المتزايد على الحدود. الولايات المتحدة تدعم تماماً حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

اقرأ أيضاً.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن توقف الأعمال القتالية مع ميليشيات "حزب الله"