«الحوثيون» يعرقلون جهود «يونيسيف» لمكافحة الكوليرا

عدن (الاتحاد) أقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على عرقلة جهود منظمة «يونيسيف» التابعة للأمم المتحدة والرامية لمكافحة وباء الكوليرا الذي تفشى بصورة كبيرة في المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن. وأفادت مصادر محلية في صنعاء أن قيادات حوثية أوقفت عمل فريق الاستجابة الخاصة بمكافحة الكوليرا التابع للمنظمة أثناء تأدية مهامه الإنسانية في مكتب فرع مياه الريف، موضحة أن عمليات ابتزاز كبيرة تعرض لها الفريق من أجل السماح له باستكمال أنشطته الخاصة بالتصدي للوباء.

وأشارت المصادر إلى أن قيادات حوثية تستغل نفوذها بالضغط على بعض العاملين في فريق الاستجابة لتسيير معاملات غير قانونية وتمريرها دون محاسبة وكذلك إجبارهم على تسليم مبالغ مالية وإقصاء موظفين وتعيين آخرين موالين لهم في إطار الفريق. وأوضحت أن هناك تجاهلاً من قبل منظمة «يونيسيف» تجاه التجاوزات والخروقات التي تمارسها الميليشيات بحق الجهود الإنسانية والصحية التي تنفذها في المحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، مؤكدة أن هناك تلاعباً كبيراً تمارسه القيادات الحوثية في صنعاء بحق المشاريع الممولة من المنظمات الأممية في مقدمتها «يونيسيف» والصحة العالمية.

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