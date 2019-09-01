مصر تؤكد حرصها على تحقيق الاستقرار في لبنان

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري حرص بلاده على تحقيق الاستقرار في لبنان، مشدداً على أن مصر مستمرة في متابعة الوضع عن كثب والتواصل مع كل الأطراف المعنية للحفاظ على الاستقرار في لبنان وتجنيب المنطقة أي أزمات إضافية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير شكري، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، للتشاور حول آخر مستجدات الوضع في لبنان وخاصةً في ظل التصعيد الذي شهدته الساعات الماضية على الحدود الجنوبية للبنان.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أن الاتصال جاء في إطار جهود مصرية حثيثة مع كافة الأطراف المعنية لاحتواء التوتر الحالي، ومنع تدهور الوضع الأمني، انطلاقاً من مسؤولية مصر التاريخية ودورها المعروف للحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة.

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