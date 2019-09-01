كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تدعم حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها على حدود لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عبرت الحكومة الأمريكية اليوم الأحد، عن قلقها من التوتر المتزايد على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية، مؤكدة دعمها لإسرائيل كما حذرت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران من قيامها بتصرفات تهدد أمن لبنان.
وكان مكتب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ذكر في وقت سابق أن الحريري اتصل بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد، عقب تبادل النيران بين إسرائيل وحزب الله على الحدود اللبنانية.
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أعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن القلق والانزعاج من تطورات تبادل إطلاق النار في المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل، مؤكدًا تضامن الجامعة العربية الكامل مع الدولة اللبنانية في مواجهة أية اعتداءات تتعرض لها.
وشدد في بيان له اليوم على أن الانزلاق نحو المواجهات العسكرية قد يخرج بالوضع عن السيطرة، ومحملًا المجتمع الدولي مسئولية ضبط ردود الأفعال الإسرائيلية التي قد تدفع بالأمور نحو مزيد من التصعيد لأغراض انتخابية داخلية.
وأوضح أن الحفاظ على مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية أمام المجتمع الدولي يجب أن يُمثل أولوية متقدمة في هذا الظرف الدقيق، وأن انفراد جهة أو فصيل باتخاذ قرارات مصيرية متعلقة بالحرب هو أمرٌ لن يصب في صالح الدولة اللبنانية أو الشعب اللبناني في عمومه.
وشددّ على أن السياسة الإسرائيلية تستهدف ضرب التماسك اللبناني وبالتالي فإن على اللبنانيين مواجهة هذا المخطط المكشوف عبر التمسك بالمؤسسات ووحدة القرار السياسي والأمني في يد الدولة، ووضع مصلحة الوطن اللبناني فوق أي اعتبار.
طالبت وزارة خارجية مملكة البحرين، كافة مواطنيها الموجودين في الجمهورية اللبنانية، بضرورة المغادرة فورًا؛ نظرًا إلى ما تمر به لبنان من أحداث وتطوُّرات أمنية توجب على الجميع أخذ سبل الحيطة والحذر.
وأكدت "الخارجية البحرينية"، في بيان لها نشرته وكالة أنباء البحرين، ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيًّا إلى الجمهورية اللبنانية؛ وذلك منعًا لتعرُّض المواطنين لأي مخاطر، وحرصًا على سلامتهم.
ودعت مواطنيها في حال الحاجة للمساعدة، إلى الاتصال على الأرقام التالية: سفارة مملكة البحرين لدى المملكة الأردنية الهاشمية: 0096265664148 - 00962791554000.
وأشارت إلى أن مكتب المتابعة بالوزارة متاح على مدار الساعة.