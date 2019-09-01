كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في ذكرى مرور 80 عاماً على الغزو النازي.. ألمانيا تطلب الصفح من بولندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طلب الرئيس الألماني الصفح عن بلاده اليوم الأحد لما تسببت فيه من معاناة للشعب البولندي خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك أثناء إحياء بولندا ذكرى مرور 80 عاماً على الغزو النازي الذي أطلق العنان لأدمى صراع في التاريخ الإنساني.
وبدأت المراسم في الساعة الرابعة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت غرينتش) في بلدة فيلون الصغيرة موقع أول قصف في الحرب يوم الأول من سبتمبر 1939 وألقى الرئيس البولندي أندريه دودا كلمة كما فعل نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير.
وفقدت بولندا حوالي خُمس سكانها، بمن فيهم غالبية مواطنيها اليهود البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة.
وبعد الحرب، كان على عاصمتها وارسو التي تعرضت للدمار النهوض من الخراب وظلت بولندا تحت سيطرة السوفييت حتى عام 1989.
وقال شتاينماير "كضيف ألماني أسير أمامكم حافي القدمين وأنظر خلفي بامتنان إلى نضال الشعب البولندي من أجل الحرية وأنحني بأسف أمام معاناة الضحايا".
وأضاف "أطلب الصفح عن إثم ألمانيا التاريخي وأقر بمسؤوليتنا الدائمة".
وأثنى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس على شجاعة الشعب البولندي.
وقال بنس أمام مجموعة من الزعماء من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب "لم يقاتل أحد بمثل هذه البسالة والإصرار والضراوة (دفاعاً عن) الحق غير البولنديين".
وشارك بنس في المراسم نيابة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ألغى زيارته بسبب الإعصار دوريان.
وأجريت مراسم متزامنة حضرها رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس في مدينة جادنسك الساحلية التي شهدت أول معارك الحرب.
وتحدث مورافيسكي عن الخسائر المادية والثقافية والاقتصادية والمالية التي تكبدتها بولندا في الحرب.
انضمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ونائب الرئيس الأمريكي مايك بينس إلى الزعماء المحليين اليوم الأحد للاحتفال بمرور 80 عامًا على بدء الحرب العالمية الثانية في بولندا، حيث لا يزال الصراع يمثل قضية سياسية حية.
وعدد قليل من الأماكن شهدت الموت والدمار على نطاق بولندا، فقد حوالي خمس سكانها، بما في ذلك الغالبية العظمى من مواطنيها اليهود البالغ عددهم 3 ملايين نسمة.
وبعد الحرب، اضطرت عاصمتها وارسو المحطمة للارتداد مرة أخرى من تحت الأنقاض وبقيت بولندا تحت السيطرة السوفيتية حتى عام 1989.
وبدأت الاحتفالات في الساعة 4:30 صباحًا في بلدة ويلون الصغيرة، موقع أحد التفجيرات الأولى للحرب في الأول من سبتمبر عام 1939، بخطب الرئيس البولندي أندريه دودا ونظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير.
وعُقدت أحداث موازية حضرها رئيس الوزراء ماتيوس موراويكي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز، في مدينة غدانسك الساحلية، موقع إحدى المعارك الأولى للحرب.
وتحدث موراويكي عن الخسائر المادية والروحية والاقتصادية والمالية الهائلة التي تكبدتها بولندا في الحرب.
وقال موراويكي: "نحتاج إلى الحديث عن تلك الخسائر، ونحتاج أن نتذكر، ونحتاج إلى المطالبة بالحقيقة والمطالبة بالتعويض".
وبالنسبة لحزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا، فإن ذكرى الحرب هي إحدى الركائز الأساسية "لسياساتها التاريخية"، والتي تهدف إلى مواجهة ما يسميه عدم تقدير الغرب للمعاناة والشجاعة البولندية في ظل الاحتلال النازي.
كما دعا السياسيون في حزب العدالة والتنمية مرارًا وتكرارًا إلى تعويضات الحرب من ألمانيا، أحد أكبر الشركاء التجاريين لبولندا وعضو زميل في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وتقول برلين: "أن جميع المطالبات المالية المرتبطة بالحرب العالمية الثانية قد تمت تسويتها".
ويقول النقاد أن طموح الحزب هو إثارة النزعة القومية بين الناخبين في وقت يستغل فيه الشعوبيون في جميع أنحاء العالم التحريفية التاريخية.
ويقول حزب الشعب الباكستاني: "أن موقف البلاد على الساحة العالمية والأمن القومي في خطر".
وظهرت المقالات التي تدفعها مؤسسة ممولة من قبل الشركات الحكومية، والتي تظهر تجربة بولندا في الحرب، في الصحف الكبرى في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ودفعت المؤسسة الوطنية البولندية أيضًا تكاليف بعض الملاحق التي تتألف من نسخة من صفحاتها الأولى اعتبارًا من 2 سبتمبر 1939، والتي أبرزت هجوم الجيش الألماني على بولندا.
وأصبح ذكرى زمن الحرب موضوع الحملة قبل الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 13 أكتوبر، حيث يتهم حزب العمال الاشتراكي المعارضة بالفشل في حماية صورة بولندا.
وقال ياروسلاف سيلين نائب وزير الثقافة لرويترز: "في كثير من الأحيان نواجه جهلًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بالسياسة التاريخية، أو ببساطة سوء النية".
وصفت ميركل وبنس، التي وصلت اليوم الأحد بعد الرئيس دونالد ترامب فجأة رحلة مخططة بسبب إعصار، أنه شرف للمشاركة في الأحداث في وقت لاحق من اليوم في وارسو.
وأضافت: "نحن نتطلع إلى الاحتفال بالطابع الاستثنائي والشجاعة والمرونة والتفاني من أجل حرية الشعب البولندي وسيكون شرف كبير لي أن أكون قادرًا على التحدث إليهم".
وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه من المحتمل أن يفوز حزب العمال الاشتراكي في اقتراع أكتوبر. يتمثل طموح الحزب في حشد الناخبين ودحض النقاد بفوزهم بأغلبية تسمح له بتغيير الدستور.