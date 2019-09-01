كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في ذكرى مرور 80 عاماً على الغزو النازي.. ألمانيا تطلب الصفح من بولندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب الرئيس الألماني الصفح عن بلاده اليوم الأحد لما تسببت فيه من معاناة للشعب البولندي خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك أثناء إحياء بولندا ذكرى مرور 80 عاماً على الغزو النازي الذي أطلق العنان لأدمى صراع في التاريخ الإنساني.

وبدأت المراسم في الساعة الرابعة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت غرينتش) في بلدة فيلون الصغيرة موقع أول قصف في الحرب يوم الأول من سبتمبر 1939 وألقى الرئيس البولندي أندريه دودا كلمة كما فعل نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وفقدت بولندا حوالي خُمس سكانها، بمن فيهم غالبية مواطنيها اليهود البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة.

وبعد الحرب، كان على عاصمتها وارسو التي تعرضت للدمار النهوض من الخراب وظلت بولندا تحت سيطرة السوفييت حتى عام 1989.

وقال شتاينماير "كضيف ألماني أسير أمامكم حافي القدمين وأنظر خلفي بامتنان إلى نضال الشعب البولندي من أجل الحرية وأنحني بأسف أمام معاناة الضحايا".

وأضاف "أطلب الصفح عن إثم ألمانيا التاريخي وأقر بمسؤوليتنا الدائمة".

وأثنى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس على شجاعة الشعب البولندي.

وقال بنس أمام مجموعة من الزعماء من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب "لم يقاتل أحد بمثل هذه البسالة والإصرار والضراوة (دفاعاً عن) الحق غير البولنديين".

وشارك بنس في المراسم نيابة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ألغى زيارته بسبب الإعصار دوريان.

وأجريت مراسم متزامنة حضرها رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس في مدينة جادنسك الساحلية التي شهدت أول معارك الحرب.

وتحدث مورافيسكي عن الخسائر المادية والثقافية والاقتصادية والمالية التي تكبدتها بولندا في الحرب.