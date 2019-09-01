كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تونس: الحملة الرئاسية للموقوف نبيل القروي تفتتح الإثنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مسؤولون في الحملة الانتخابية لمرشح الانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس نبيل القروي انطلاق حملتهم يوم الإثنين، برغم أن مرشحهم لا يزال قابعاً في السجن.
وأفاد المكتب الإعلامي لحملة نبيل القروي الأحد، بأن الحملة الرئاسية ستبدأ انطلاقاً من مدينة قفصة في الجنوب التونسي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية".
ويواجه القروي (56 عاماً) رجل الأعمال الناشط في الإعلام ومالك قناة "نسمة" الخاصة إلى جانب شقيقه غازي القروي، اتهامات بالتهرب الضريبي وبتبييض أموال في دعوى قضائية تقدمت بها جمعية "أنا يقظ" الناشطة في مجال مكافحة الفساد منذ 2017.
وأودع القروي سجن المرناقية بالعاصمة قبل أسبوع لكن محاموه تقدموا بطعن ضد قرار المحكمة بسبب "خروقات قانونية" كما قدموا طلباً أول أمس الجمعة، إلى القضاء لتحديد جلسة عاجلة من أجل النظر في طلب الإفراج عنه حتى يتسنى له قيادة حملته الانتخابية.
وأعلنت هيئة الانتخابات في وقت سابق بأن القروي يحتفظ بحقه في المنافسة في الانتخابات الرئاسية طالما لم تصدر ضده أحكاماً قضائية. وعلى الرغم من الملاحقة القضائية، فقد حقق القروي (56 عاماً) وحزبه الناشئ "قلب تونس" مفاجأة للأحزاب الكبرى بتصدره نوايا التصويت خلال الأربعة أشهر الأخيرة على التوالي لعمليات استطلاع الآراء. وتبدأ الحملات الانتخابية غداً وتستمر حتى يوم 13 سبتمبر، فيما حدد يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية المبكرة إثر وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي يوم 15 من نفس الشهر.
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أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، عن قبول 26 مرشحا بشكل نهائي لخوض الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراءها في منتصف سبتمبر المقبل.
وأنهت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، الجمعة، البت في النزاعات المتعلقة بالطور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وأصدرت أحد عشر حكما (11) باتا و نهائيا طبق القانون الانتخابي، من بينها نقض 4 أحكام من الطور الأول والقضاء من جديد بالرفض أصلا في خصوص أربعة مترشحين كانت هيئة الانتخابات استأنفت قرارات المحكمة بشأنها.
وكانت الهيئة أعلنت في 14 أغسطس الجاري، قبول 26 مرشحا من أصل 97 بصفة أولية، لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها منتصف الشهر المقبل.
وتستعد تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، منتصف الشهر المقبل، وسط توقعات بمنافسة شديدة بين عدد من المترشحين، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة الحالية يوسف الشاهد، ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، بالإضافة إلى نائب.
وفي ما يلي قائمة أسماء المترشحين المقبولين نهائيا:
منجي الرحوي- محمد عبّو- عبير موسي- نبيل القروي -محمد لطفي المرايحي- المهدي جمعة -حمادي الجبالي -حمة همامي -محمد المنصف المرزوقي -عبد الكريم زبيدي -محسن مرزوق -محمد الصغير نوري -محمد الهاشمي حامدي -عبد الفتاح مورو -عمر منصور -يوسف الشاهد -قيس سعيّد -الياس الفخفاخ -سليم الرياحي -سلمى اللومي -سعيد العايدي -أحمد الصافي سعيد -الناجي جلول -حاتم بولبيار -عبيد بريكي -سيف الدين مخلوف.