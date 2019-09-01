كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناشط جنوبي لــ "الخليج 365": الإمارات أثبتت قدرتها في محاربة داعش والقاعدة باليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبدالله جرجور الناشط الجنوبي باليمن، إن دولة الإمارات لها دور كبير في محاربة الإرهاب، فقد أثبتت قدرتها في محاربة داعش والقاعدة باليمن.

وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365" بأن الإمارات عملت على ثبيت الأمن والإستقرار في الجنوب رغم عرقلة الحكومة الشرعية الذي عملت على دعم الإرهاب في الجنوب لزرع الفوضى وعدم الاستقرار.

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وثمن القيادي الجنوبي الدور الإماراتي وإسهامها بشكل كبير ومؤثر في تجفيف منابع الإرهاب.

يذكر أن الإمارات قامت بحهود كبيرة في مكافحة الإرهاب في اليمن ، وهي مستمرة الآن عبر التصدي للتنسيق بين قوات الإصلاح والقاعدة.

ولطالما أكدت الإمارات التزامها التام بمواصلة الحرب ضد تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، حتى استئصاله بشكل كامل، حيث تعمل القيادة العسكرية الإماراتية على ذللك منذ سنوات، بحكم خبرتها في الحرب على الإرهاب.