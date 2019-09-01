كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. جيش الاحتلال يعلن انتهاء انتهاء العمليات القتالية مع حزب الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



كان قد أجرى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومستشار الرئيس الفرنسي، طالبًا التدخل لوقف التصعيد.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان إسرائيل قصفها قرى في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، وأهداف أخرى لمصادر النيران. فيما لمح الإعلام الإسرائيلي لعمليات نفذتها القوات الخاصة استهدفت موقعًا يبعد كيلومترا عن الحدود، حسب ما أعلنته “العربية”.

كان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، أنه تم إطلاق عدة صواريخ مضادة للدبابات من لبنان باتجاه أهداف في إسرائيل.

وحسب الجيش، فإن الصواريخ من نوع "كورنيت" المضاد للدروع، وأطلقت صوب قرية أفيفيم الحدودية الإسرائيلية، ما استدعى فتح الملاجئ.

لاحقاً، أعطى الجيش الإسرائيلي مزيداً من التفاصيل وقال إن الصواريخ التي استهدفت قاعدة عسكرية ومدرعات سجلت وقوع إصابات.

لكن حزب الله اللبناني أعلن استهداف "آلية إسرائيلية" متحدثاً عن وقوع قتلى وجرحى، حسبما ذكرت قناة العربية.