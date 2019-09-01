كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماليزيا وكمبوديا توقعان اتفاقية التجارة الحرة وتقوية العلاقات التجارية الثنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيشهد رئيس الوزراء الماليزي الدكتور "مهاتير محمد" التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (DTA)، والتي ستزيد من تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين ماليزيا وكمبوديا، خلال زيارته الرسمية التي تستغرق ثلاثة أيام من 2 إلى 4 سبتمبر.

ويعد تحوّل DTA أحد الأجندة الرئيسية لزيارة الدكتور مهاتير إلى كمبوديا، وهي الأولى بعد تعيينه كرئيس للوزراء في ماليزيا للمرة الثانية بعد الانتخابات العامة في مايو 2018.

وقال سفير ماليزيا في كمبوديا "الدين حسين محمد هاشم": أن الاتفاقية تأمل أيضا في تعزيز الاستثمار والتجارة بين البلدين.

وأضاف: "لقد انتظرنا طويلًا لهذه افتفاقية، وتعتبر كمبوديا هي آخر الدول الأعضاء في الآسيان لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع ماليزيا.

وصرح لوسائل الإعلام الماليزية في السفارة الماليزية هنا اليوم: "أن فرض الازدواج الضريبي قد منع المستثمرين الماليزيين بطريقة ما من القدوم إلى كمبوديا. مع DTA، يمكن للمزيد من الشركات الماليزية استكشاف فرص العمل والاستثمار هنا ".

وقال "الدين حسين": "في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، تلقت السفارة 20 طلبًا من شركات ماليزية حريصة على استكشاف فرص الأعمال والاستثمار في كمبوديا، بما في ذلك مشروع فندق ضخم يضم 2000 غرفة بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي.

بالإضافة إلى DTA، سيشهد الدكتور مهاتير أيضًا توقيع اتفاقية التعاون السياحي بين ماليزيا وكمبوديا، وهي محاولة لتعزيز وصول السياح إلى كلا البلدين.

وهذه هي الزيارة الرسمية للدكتور مهاتير بعد 25 عامًا. وكانت آخر زيارة رسمية له إلى كمبوديا في عام 1994.

وقال الدين الحسيني: "أنه من المتوقع أن يصل الدكتور مهاتير، الذي سيرافقه زوجته "ستي حسمه محمد علي"، إلى هنا غدًا وسيكون لديه جدول زمني ممتلئ جدًا عند الوصول، يبدأ بحوار بعنوان "موازنة العلاقات مع القوى العظمى في سياق الآسيان في جامعة بنوم بنه الملكية (RUPP).

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ومن المقرر أن يتلقى رئيس الوزراء الماليزي أيضًا دعوة مجاملة من الزعيم المسلم الكمبودي، نائب الوزير الأول المكلف بالشؤون الإسلامية "عثمان حسن" للقاء الجالية المسلمة وحضور مأدبة عشاء مع المغتربين الماليزيين هنا قبل اختتام اليوم الأول من زيارته غدا.

وفي اليوم الثاني، من المقرر أن يحضر الدكتور مهاتير حفل وضع إكليل الزهور في نصب الاستقلال في العاصمة، يليه حفل الاستقبال الرسمي في قصر السلام ومكتب رئيس الوزراء واجتماع مع نظيره الكمبودي هون سن.

ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار، وكذلك التعاون في مجالات الزراعة والدفاع وتطوير صناعة الحلال.

ومن المتوقع أن يصدر رئيسا الوزراء بيانًا مشتركًا في نهاية الاجتماع.

وفي نفس اليوم، سيحضر الدكتور مهاتير حوارًا مع رجال الأعمال والمستثمرين الماليزيين، ويشارك فيه 28 شركة ماليزية تعمل في كمبوديا.

وفي المساء، سيحضر الدكتور مهاتير والدكتورة ستي حسمه العشاء الرسمي الذي استضافه هون سن.

جدير بالذكر أن كمبوديا هي ثامن أكبر شريك تجاري لماليزيا في الآسيان والخامسة والخمسين في العالم.

وبلغت قيمة التجارة بين ماليزيا وكمبوديا العام الماضي 558 مليون دولار أمريكي، بينما بلغت القيمة خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام 422.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 39.2 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

