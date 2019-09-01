كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل سبعة أشخاص في تحطم طائرة في الفلبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص في تحطم طائرة صغيرة في مقاطعة لاجونا جنوب مانيلا بالفلبين بعد ظهر اليوم الاحد ، حسبما أفادت به الشرطة الفلبينية.
ووفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية نقلا عن وسائل إعلام محلية تحطمت طائرة الإخلاء الطبي، التي كانت تقل ثمانية أشخاص من بينهم مريض من مدينة ديبولوج في مقاطعة زامبوانجا ديل نورتي في جنوب الفلبين الى مانيلا لتلقي العلاج الطبي.
وذكر شهود عيان أن الدخان غمر الطائرة التي كانت تحلق على ارتفاع منخفض قبل سقوطها وتحطمها.
وهرع رجال الاطفاء وموظفو الطوارئ إلى مكان الحادث كما تم إرسال المحققين لتحديد سبب الحادث.
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قتل شخص في تحطم طائرة صغيرة، يوم أمس السبت، أثناء تأدية عرض جوي في شمال ألبرتا بالقرب من مدينة سميث الكندية.
ووفقا لشبكة "غلوبال نيوز" للأنباء وقع الحادث خلال تأدية طائرتان خفيفتان عرض جوي خلال معرض سميث الذي يقام بمناسبة قدوم فصل الخريف.
وبحسب الصحيفة اختفت إحدى الطائرتين، وبعد حوالي ساعة تم العثور على الطائرة المتحطمة وبداخلها طيار يبلغ من العمر 40 عاما كان على متنها.
ووفقا لوزارة النقل الكندبة تجري التحقيقات في أسباب تحطم الطائرة، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.
أعلنت الحكومة الكندية، إنها سترسل نهاية الأسبوع الجاري بقاذفات مياه و15 مليون دولار لمساعدة البرازيل ودول أمريكا اللاتينية لمكافحة حرائق الغابات التي تعصف بمنطقة الأمازون حاليًا.