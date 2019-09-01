كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل سبعة أشخاص في تحطم طائرة في الفلبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص في تحطم طائرة صغيرة في مقاطعة لاجونا جنوب مانيلا بالفلبين بعد ظهر اليوم الاحد ، حسبما أفادت به الشرطة الفلبينية.

ووفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية نقلا عن وسائل إعلام محلية تحطمت طائرة الإخلاء الطبي، التي كانت تقل ثمانية أشخاص من بينهم مريض من مدينة ديبولوج في مقاطعة زامبوانجا ديل نورتي في جنوب الفلبين الى مانيلا لتلقي العلاج الطبي.

وذكر شهود عيان أن الدخان غمر الطائرة التي كانت تحلق على ارتفاع منخفض قبل سقوطها وتحطمها.

وهرع رجال الاطفاء وموظفو الطوارئ إلى مكان الحادث كما تم إرسال المحققين لتحديد سبب الحادث.



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