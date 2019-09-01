كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنوك الإمارات: معاملة العملاء الإناث بالتساوي للحصول على القروض وتسهيلات ائتمانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة من البنوك والمؤسسات المالية في الدولة اليوم الأحد أن تتقاضى العملاء من الذكور والإناث على قدم المساواة في جميع المعاملات المصرفية بما في ذلك منح القروض والتسهيلات الائتمانية.

وقالت القمة في إشعار أرسل إلى البنوك والمؤسسات المالية أنها تحتاج إلى وضع سياسات وإجراءات تعزز المساواة بين الجنسين في تعاملات العملاء.

وأضافت: "لدعم أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة في تحقيق المساواة بين الجنسين كنهج مستدام، يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى تقديم الخدمات لعملائها من الأفراد وأصحاب الأعمال التجارية، من الجنسين، على حد سواء، ووضع سياسات وإجراءات تعزز المساواة بين الجنسين في جميع المعاملات المصرفية والمالية، بما في ذلك القروض والتسهيلات الائتمانية.

لقد ركزت القيادة الإماراتية بقوة على الدور المتزايد للمرأة في تنمية البلد والمؤسسات المالية وتحسين المساواة بين الجنسين في جميع مناحي الحياة.

وتحتل الإمارات المرتبة الثانية في العالم العربي في تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأفضل البلدان أداءً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) هذا العام هي تونس والإمارات والكويت، حيث أغلقت 65 في المائة و64 في المائة و63 في المائة، على التوالي، من الفجوات الجنسانية الإجمالية بينهما.

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وحققت دولة الإمارات أعلى تصنيف في فئتين. تم تصنيفها في المرتبة الأولى من حيث معدل الإلمام بالقراءة والكتابة والنسبة بين الجنسين عند الولادة والحادية عشر من حيث المساواة في الأجر عن عمل مماثل. وتبلغ نسبة معرفة القراءة والكتابة لدى النساء في الإمارات 95.8 في المائة.

كما رفعت الإمارات العربية المتحدة النسبة المئوية لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي (FNC) إلى 50 في المائة من أجل تعزيز التنمية السياسية في البلاد.

ومشاركة المرأة قوية بشكل خاص في القطاع العام، ففي الواقع، تشغل النساء ثلثي وظائف القطاع العام في الإمارات العربية المتحدة، مع 30 في المائة في الأدوار القيادية و15 في المائة في الأدوار الفنية والأكاديمية.

و"أشادت كريستين لاجارد" الرئيسة السابقة لصندوق النقد الدولي بدور الإمارات في تمكين المرأة.

وقالت: "إن سجل الإمارات العربية المتحدة في مجال تمكين المرأة، قصة يجب أن تُروى عالميًا ومثال يجب اتباعه في جميع أنحاء العالم".