فاجعة…انقلاب حافلة للركاب وضحايا بين قتيل وجرحى

شهدت الطريق الوطنية رقم 10، الرابطة بين جماعتي سكورة وادلسان إقليم ووزارات، حادث سير مروعة مساء اليوم الأحد، ما خلف عددا من الضحايا.

وحسب مصادر “اليوم24″، فالحادث أوقع عدة إصابات خطيرة في صفوف عدد من المواطنين، نتيجة اصطدام حافلة لنقل المسافرين وسيارة خفيفة، ما تسبب في انقلاب الحافلة جانب الطريق.

وأضاف المصدر ذاته، أن مكان الحادث عرف حالة إستنفار كبير لمختلف السلطات وعناصر الوقاية المدنية لإنقاذ الضحايا، في خين فتح عناصر الدرك الملكي تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

هذا ويجعل لحد الساعة، عدد ضحايا الحادث وأسبابه، حيث تشهد المنطقة عاصفة مطرية منذ الصباح، قد تكون السبب في إنزلاق إحدى العربات.