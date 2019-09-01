البدء بتنفيذ الخطة الخاصة بشهر محرم في بغداد والمحافظات

افاد مصدر امني، الاحد، بأنه تمت المباشرة بتنفيذ الخطة الخاصة بشهر محرم في بغداد والمحافظات.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الاجهزة الامنية في بغداد والمحافظات دخلت حالة الانذار القصوى بشأن خطة شهر محرم".
واضاف ان "الخطة تمت المباشرة بتنفيذها"، مشيرا الى انه "لم ترد لغاية الان اي معلومات بخصوص قطع الطرق القريبة من المواكب الحسينية".
يذكر أن شهر محرم الذي يمثل أولى أشهر السنة الهجرية، يكتسب أهمية بالغة في قلوب المسلمين نظرا للأحداث المهمة التي وقعت فيه، وأبرزها واقعة الطف الشهيرة في كربلاء التي استشهد فيها الإمام الحسين بن علي وأهل بيته وصحبه "ع".
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