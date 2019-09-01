مكتب عبد المهدي يعلن رفع سيطرة غربي بغداد

اعلن السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد، عن رفع سيطرة امنية في منطقة الحارثية غربي بغداد.

وقال الفريق الركن محمد حميد البياتي في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم رفع سيطرة في منطقة الحارثية عند مدخل جسر الحارثية"، مشيراً الى أن "هذا الاجراء سيساهم في التخفيف من الازدحامات".

يذكر أن بغداد تشهد منذ فترة رفع سيطرات واعادة افتتاح العديد من الشوارع المغلقة قبل سنوات لدواع أمنية ورفع الحواجز الكونكريتية عنها، الأمر الذي بات ينعكس إيجاباً على حركة السير.