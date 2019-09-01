نائب: امريكا أبلغت العراق بفساد شركة نفطية سرقت ملايين الدولارات ومستمرة بعملها

وقال المالكي في حديثه خلال برنامج "المناورة" الذي تبثه السومرية، إن "الاستثمار بالعراق متعثر بسبب البيروقراطية والفاسدين المتربعين على ادارة ملف الاستثمار في العراق"، مبيناً أن "هذه الأسباب جعلت المستثمر يذهب بعيداً عن البلاد".

وأضاف أنه "تم تشريع عدة قوانين تخص القطاع الخاص ولم يتم تنفيذه من قبل الحكومة"، مؤكداً أنه لا توجد هناك هيئة استثمار حقيقية في العراق".

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وأشار المالكي، إلى أن "وكالة الدفاع الامريكية أرسلت تقريراً للعراق بشان فساد شركة التجارة والمقاولات للتمويل الخليجية (Gcc) واتهمتها بسرقة ملايين الدولارات من أموال إعادة إعمار العراق، ولا زالت تعمل في الحقول النفطية جنوب البلاد ولديها آلاف العاملين".

وأكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، أن "جهاز المخابرات أشار في نيسان 2018 إلى أن الشركة مدرجة على القائمة السوداء العراقية، ولم يتخذ بها أي إجراء لغاية الآن".