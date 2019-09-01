قرقاش : اللبنانيون عانوا من إنفراد القرار وتداعياته 

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الأحد 1 سبتمبر 2019
قرقاش
كتب
الخليج 365
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الدولية، الدكتور، أنور محمد قرقاش، أن اللبنانيي عانوا من إنفراد القرار وتداعياته .
وقال قرقاش في تغريدة له بتويتر، "قلوبنا مع لبنان واللبنانيين هذا المساء، فطالما عانوا من انفراد القرار وتداعياته" .. مؤكداً أنه من المنطق أن قرار الحرب والسلام والإستقرار يجب أن يكون قرار الدولة ويعبر عن مصالحها الوطنية وسلامة مواطنيها في المقام الأول.
وجاءت هذه التغريدة على خلفية المناوشات بين الجيش اللبناني والإحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان .
وفي وقت سابق، قال الجيش اللبناني أن اكثر من اربعين قذيفة اسرائيلية سقطت في بلدات مارون الرأس وعيترون ويارون في جنوب لبنان.
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