6 معلومات عن ثكنة "أفيفيم" التى شن عليها حزب الله هجومه 

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الأحد 1 سبتمبر 2019

ثكنة طريق أفيفيم

كتب محمد ماهر

أعلنت جماعة حزب الله اللبناني سقوط قتلى وجرحى خلال تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة أفيفيم، وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية عن وقوع إصابات وقتلي في صفوف قوات الإحتلال الاسرائيلي.



وفي المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أنه تم إطلاق عدة صواريخ مضادة للدبابات من لبنان باتجاه أهداف فى إسرائيل، فيما رد على أهداف فى لبنان.

وفيما يلى أهم 6 معلومات عن ثكنة طريق أفيفيم:

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يمر طريق ثكنة أفيفيم على مستوطنة "موشاف" قرية زراعية شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، في الجليل الأعلي .

تبعد المستعمرة علي بعد أقل من كيلو متر واحد من الخط الأزرق مع لبنان، أو الشريط الحدودي بين البلدين.

تم بناء المستعمرة على أرض قرية "ًصلحا" الفلسطينية ، وذلك بهد أن تم تهجير سكانها بعد مجزرة نفذتها القوات الإسرائيلية في أغسطس 1984

يبلغ عدد سكان المستعمرة في إحصائية بتاريخ عام 2012، 481 نسمة.

تأسست المستوطنة في عام 1958، ولكن شهدت المستعمرة هجمات من الفصائل الفلسطينية المقاومة للاحتلال، وتم تهجير المستوطنيين.

تم إعادة إنشاء المستعمرة واستيطانها من جديد عام 1963 من قبل مهاجرين من شمال آفريقيا معظمهم من المغرب