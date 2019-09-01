"اليونيفيل" تجري اتصالات مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي لمنع تفاقم التصعيد

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الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية - قوات اليونيفيل

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قالت مصادر إعلامية إن "اليونيفيل" أجرت اتصالات مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وذلك لمنع تفاقم التصعيد.



وكان رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أجرى اتصالا بوزيري خارجية أمريكا وفرنسا بعد التطورات العسكرية على الحدودي اللبنانية ـ الإسرائيلية.

وطلب الحريري، من الوزيرين، ومن المجتمع الدولي، التدخل لوقف التصعيد.

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إلى ذلك، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتجه لمقر العمليات في وزارة الأمن بتل أبيب.

وقال نتنياهو، إن لبنان سيدفع ثم هجوم حزب الله على ناقلة جند إسرائيلية.

وأسفر هجوم حزب الله، اليوم، عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.

وردا على الهجوم، شنت إسرائيل قصف جويا مكثفا على منطقي مارون الراس ويارون على الحدودية.