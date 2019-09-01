شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: قرار الحرب والسلم يجب أن يكون قرار الدولة اللبنانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشرالإلكتروني)

شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، على أن قرار الحرب والسلام والاستقرار يجب أن يكون قرار الدولة اللبنانية ويعبر عن مصالحها الوطنية وسلامة مواطنيها في المقام الأول.

وقال عبر حسابه في «تويتر»: قلوبنا مع لبنان واللبنانيين هذا المساء، فطالما عانوا من انفراد القرار وتداعياته، والمنطق أن قرار الحرب والسلام والإستقرار يجب أن يكون قرار الدولة ويعبر عن مصالحها الوطنية وسلامة مواطنيها في المقام الأول.