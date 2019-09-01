أعلن الناطق باسم ​قوات اليونيفيل​ الدولية ​اندريا تننتي​ أن قيادة "اليونيفيل"، تتابع "عملية ​إطلاق النار​ عبر ​الخط الأزرق​، وفي الوقت نفسه، يجري رئيس بعثتها وقائدها العام ​اللواء​ ستيفانو دل كول، اتصالات مع الجهات، ويحثهم على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، طالبا وقف جميع الأنشطة، التي تعرض وقف الأعمال العدائية للخطر".

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كانت هذه تفاصيل خبر دل كول: لوقف جميع الأنشطة التي تعرض وقف الأعمال العدائية للخطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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