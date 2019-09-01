حزب الاتحاد: لبنان لم يعد مستباحا لغطرسة العدو

اشار ​حزب الاتحاد​ الى أن "العملية البطولية لرجال ​المقاومة​ اليوم ضد قوات الاحتلال الصهيوني هي تاكيد على ان ​لبنان​ لم يعد مستباحا لغطرسة العدو وان قوته الردعية تمتلك جهوزية تامة وسريعة للرد على اي عدوان"، لافتا الى ان "العملية البطولية جاءت لتؤكد معادلة الردع التي أرستها المقاومة منذ العام 2006 ولتؤكد للعدو مرة جديدة أن الزمن الذي كان يعتدى فيه على لبنان من العدو الصهيوني دون أن يلقى الرد الموجع قد انتهى إلى غير رجعة وهذا الرد يعتبر نقلة نوعية في قواعد الاشتباك مع العدو وسحب لورقة مهمة من أوراق ​الانتخابات​ الصهيونية التي كان يلعبها رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني".

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