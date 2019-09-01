حمدان عن رد حزب الله: هي عملية فدائية على طريق القدس

اعتبر أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون ​العميد مصطفى حمدان​ أن العملية التي نفذها ​حزب الله​ "ليست الرد ولا الانتقام ولا الثأر، فثأرنا الكبير يوم نصلي ونقدس في ​القدس​ المحررة"، مشيرا الى ان "هذه العملية هي عملية فدائية على طريق القدس نفذها المقاومون الذين لا يرون أمامهم الا بطاح الجليل وقباب القدس".

ودعا حمدان كل ال​لبنان​يين الى "حماية لبنان بصمودهم ودفاعهم عن الكرامة والسيادة اللبنانية".