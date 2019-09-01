حمدان عن رد حزب الله: هي عملية فدائية على طريق القدس

اعتبر أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان أن العملية التي نفذها حزب الله "ليست الرد ولا الانتقام ولا الثأر، فثأرنا الكبير يوم نصلي ونقدس في القدس المحررة"، مشيرا الى ان "هذه العملية هي عملية فدائية على طريق القدس نفذها المقاومون الذين لا يرون أمامهم الا بطاح الجليل وقباب القدس".
ودعا حمدان كل اللبنانيين الى "حماية لبنان بصمودهم ودفاعهم عن الكرامة والسيادة اللبنانية".
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