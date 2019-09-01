الخازن: عملية المقاومة بطولية وتؤكد على تلازم القوة الكامنة في الجيش والمقاومة

أصدر رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​ بياناً حيّا فيه ​المقاومة​ الوطنية على عمليتها البطولية اليوم في أفيفيم، رغم إستنفار ​الجيش الإسرائيلي​ على حدوده مع ​لبنان​، وقال: "لقد جاءت عملية المقاومة البطولية اليوم متزامنة مع مواقف ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، ورئيس ​مجلس النواب​ الأستاذ ​نبيه بري​، فضلاً عن الكلمة التي ألقاها أمس أمين عام ​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ في مناسبة رأس ​السنة​ الهجرية، لتؤكد على تلازم القوة الكامنة في الجيش والمقاومة، وأن ما من حق يستمات من أجله إلا واستجاب له القدر، مهما غلت تضحيات النفس والروح في سبيله، وهي لا تزال تذكر الجيش الإسرائيلي بنكسة جنوده وسلاحه في مواجهتها و​العجز​ عن تحقيق أي مكسب سياسي أو هدف من لبنان، وبأنها ستظل بمآثرها الوطنية مهمازا له في أية مغامرة جديدة يمكن أن يتجرأ ويقدم عليها رغم قناعتنا بأنه بات يخشى على البقية الباقية من أسطورة معروفة بأنه جيش لا يقهر".