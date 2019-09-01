رأى نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​ايلي الفرزلي​ أن الموقف الذي عبروا عنه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس المجلس ​نبيه بري​ وامين عام ​حزب الله​ ​السيد حسن نصر الله​ هو موقف عكس وحدة الشعب ال​لبنان​ي وهو رسالة واضحة ل​اسرائيل​ ان المراهنة على التناقضات الداخلية هو وهم وسراب وان لبنان هو واحد احد في اي صراع مع اسرائيل وهذا بيت القصيد.

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كانت هذه تفاصيل خبر الفرزلي: مواقف عون وبري ونصر الله عكست وحدة الشعب اللبناني بوجه اسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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