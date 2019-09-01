جريحان في انقلاب دراجة في جبل الأربعين بالضنية

أصيب رجلا وامرأة بجروح ورضوض مختلفة، نتيجة انقلاب دراجة من نوع ATV في منطقة جبل الأربعين في ​الضنية​. وعمل عناصر جهاز الطوارىء والإغاثة في "الجمعية الطبية الإسلامية" على إسعافهما ونقل أحدهما إلى ​مستشفى​ سير- الضنية الحكومي للمعالحة.

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